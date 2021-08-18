

Россия: потери на дипломатическом фронте продолжаются

18.08.2021 11:28



Дмитрий Беляев



17 августа Северная Македония объявила персоной нон грата еще одного российского дипломата, который в кратчайшие сроки должен покинуть страну. Об этом на своей официальной странице сообщает МИД Северной Македонии.



Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи указывая на конфиденциальность информации, не стал оглашать подробности решения его ведомства.



По версии местных информационных изданий речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в Северной Македонии.



Напомним, что в мае этого года Северная Македония уже выслала из страны одного российского дипломата, а месяцем ранее, 17 апреля Чехия выслала 18 россиян из-за взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году. По информации полиции Чехии, за взрывами стояли в том числе сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.



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