

Папа Римский призывает граждан к вакцинации

18.08.2021 11:37





Папа Римский Франциск заявляет, что вакцины могут положить конец пандемии и призывает к вакцинации от коронавируса.



«Благодаря Божьей милости и труду многих людей теперь у нас есть вакцины, которые защитят нас от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех и если мы будем работать вместе», - заявляет Папа в видеообращении.



По его словам, вакцинация это способ заботы друг о друге.



«Вакцинация - это простой, но важный способ популяризации общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых. Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, свой собственный маленький жест любви», - сказал Папа.



Для справки, Папа Римский Франциск был вакцинирован от коронавируса в марте этого года.



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