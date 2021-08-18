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Папа Римский призывает граждан к вакцинации


18.08.2021   11:37


Папа Римский Франциск заявляет, что вакцины могут положить конец пандемии и призывает к вакцинации от коронавируса.

«Благодаря Божьей милости и труду многих людей теперь у нас есть вакцины, которые защитят нас от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех и если мы будем работать вместе», - заявляет Папа в видеообращении.

По его словам, вакцинация это способ заботы друг о друге.

«Вакцинация - это простой, но важный способ популяризации общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых. Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, свой собственный маленький жест любви», - сказал Папа.

Для справки, Папа Римский Франциск был вакцинирован от коронавируса в марте этого года.

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