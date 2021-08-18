

Врачи скорой помощи получат прибавку к зарплате

18.08.2021 12:31





Врачи Службы скорой помощи получат прибавку к зарплате размером 500 лари. Об этом 18 августа заявила глава Минздрава Грузии Екатерине Тикарадзе.



По ее словам, данное решение было принято Координационным советом 17 августа.



Объявляя о данном решении, министр также заявила, что политические партии Грузии пытаются разжечь конфликт между командой правительства и медиками:



«Хочу попросить всех — сегодня не время для таких конфликтов. Государство защищает все интересы врачей. Уже несколько месяцев, почти год, мы выдаем надбавки [к зарплате]. Это детально расписано. Оплата труда всех медработников довольно высока.



Совет вчера принял решение дать врачам скорой помощи, работающим в особенно сложных условиях, прибавку в 500 лари, вне зависимости от того в каком регионе они работают», — заявила Тикарадзе.



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