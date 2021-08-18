

Гарибашвили: Георгий Анцухелидзе создал пример личного достоинства, преданности Родине и самоотверженности

18.08.2021 13:29





Сегодня день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе, Георгий Анцухелидзе создал пример личного достоинства, преданности Родине и самоотверженности, чем занял вечное место в истории Грузии, — об этом написал на своей странице в Фэйсбуке премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По словам Ираклия Гарибашвили, такие примеры его героизма и самоотверженности сохранили Грузию до наших дней.



«Сегодня день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе, Георгий Анцухелидзе создал примет личного достоинства, преданности Родине и самоотверженности, чем занял вечное место в истории Грузии. На жестокие пытки он отвечал мужеством и преданностью Родине. Георгий Анцухелидзе был воплощением силы грузинской души. Я чту память Георгия Анцухелидзе. Именно такие примеры его героизма и самоотверженности сохранили Грузию до наших дней», — написал Ираклий Гарибашвили.



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