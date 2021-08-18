Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии поблагодарила Венгрию за эвакуацию граждан из Кабула


18.08.2021   13:30


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Венгрию за эвакуацию из Афганистана шести граждан страны.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность Венгрии за помощь в эвакуации шести граждан Грузии из Кабула. Подобные проявления солидарности и партнерства очень важны в это трудное время.

Я уверена, что оставшиеся в Кабуле грузины очень скоро благополучно вернутся домой», – написала президент в Twitter.


Напомним, в ночь на 18 августа венгерским бортом из Кабула вернулись 6 граждан. Как сообщалось 16 августа, в Афганистане находятся 22 подданных Грузии. Власти обещают эвакуировать их в ближайшее время.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна