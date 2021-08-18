

Президент Грузии поблагодарила Венгрию за эвакуацию граждан из Кабула

18.08.2021 13:30





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Венгрию за эвакуацию из Афганистана шести граждан страны.



«Я хочу выразить искреннюю благодарность Венгрии за помощь в эвакуации шести граждан Грузии из Кабула. Подобные проявления солидарности и партнерства очень важны в это трудное время.



Я уверена, что оставшиеся в Кабуле грузины очень скоро благополучно вернутся домой», – написала президент в Twitter.





Напомним, в ночь на 18 августа венгерским бортом из Кабула вернулись 6 граждан. Как сообщалось 16 августа, в Афганистане находятся 22 подданных Грузии. Власти обещают эвакуировать их в ближайшее время.



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