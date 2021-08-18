|
|
|
Президент Грузии поблагодарила Венгрию за эвакуацию граждан из Кабула
18.08.2021 13:30
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Венгрию за эвакуацию из Афганистана шести граждан страны.
«Я хочу выразить искреннюю благодарность Венгрии за помощь в эвакуации шести граждан Грузии из Кабула. Подобные проявления солидарности и партнерства очень важны в это трудное время.
Я уверена, что оставшиеся в Кабуле грузины очень скоро благополучно вернутся домой», – написала президент в Twitter.
Напомним, в ночь на 18 августа венгерским бортом из Кабула вернулись 6 граждан. Как сообщалось 16 августа, в Афганистане находятся 22 подданных Грузии. Власти обещают эвакуировать их в ближайшее время.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна