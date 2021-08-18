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Гарибашвили: Открытие российского рынка одно из главных достижений «Грузинской мечты»
18.08.2021 13:31
SOVAОт SOVA 2 часа назад
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Премьер-министр Ираклий Гарибашвили одним из наиболее значимых достижений «Грузинской мечты» назвал налаживание торговых отношений с Россией. Об этом он заявил, комментируя экономику страны. По словам главы правительства, также высокое значение имеет и рынок Евросоюза.
«Мы открыли рынки. Пока рынки сбыта были закрыты люди теряли мотивацию. После нашего прихода к власти, напомню, мы открыли российский рынок, который является одним из крупнейших в мире, все стремятся его освоить. Кроме того, мы открыли рынок ЕС, крупнейший рынок, рынок с 500 миллионами потребителей, который также предоставляет нашим гражданам, нашим фермерам уникальную возможность для экспорта продукции», — сказал Ираклий Гарибашвили.
Напомним, эксперты единогласно заявляют о ненадежности российского рынка для Грузии и необходимости диверсификации. Грузинская продукция после семилетнего запрета вернулась на российские прилавки в 2013 году и с тех пор наблюдается стабильная тенденция роста торгово-экономических отношений, что по мнению специалистов, чревато последствиями. Одним из последних примеров тому является запрет прямого авиасообщения, который Москва ввела после т.н. «Ночи Гаврилова» заявив, что российским туристам в Грузии небезопасно.
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