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Смертность среди полностью COVID-вакцинированных граждан равна нулю


18.08.2021   15:57
СОВА


Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний приводит статистику повторного инфицирования и смертности среди вакцинированных пациентов.

Согласно НПО, 99,7% скончавшихся от COVID-19 граждан не были привиты ни одной дозой препарата против коронавируса.

Процент смертности среди полностью вакцинированных пациентов (2 дозы) равен нулю.

Согласно статистическим данным, всего в 0,19% случаев фиксируется инфицирование полностью привитых лиц.

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