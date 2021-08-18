

Смертность среди полностью COVID-вакцинированных граждан равна нулю



СОВА 18.08.2021 15:57



Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний приводит статистику повторного инфицирования и смертности среди вакцинированных пациентов.



Согласно НПО, 99,7% скончавшихся от COVID-19 граждан не были привиты ни одной дозой препарата против коронавируса.



Процент смертности среди полностью вакцинированных пациентов (2 дозы) равен нулю.



Согласно статистическим данным, всего в 0,19% случаев фиксируется инфицирование полностью привитых лиц.





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