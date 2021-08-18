|
|
|
Смертность среди полностью COVID-вакцинированных граждан равна нулю
18.08.2021 15:57
Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний приводит статистику повторного инфицирования и смертности среди вакцинированных пациентов.
Согласно НПО, 99,7% скончавшихся от COVID-19 граждан не были привиты ни одной дозой препарата против коронавируса.
Процент смертности среди полностью вакцинированных пациентов (2 дозы) равен нулю.
Согласно статистическим данным, всего в 0,19% случаев фиксируется инфицирование полностью привитых лиц.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна