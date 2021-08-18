

МИД: Грузия не собирается принимать беженцев из Афганистана

18.08.2021 15:59





Грузия не собирается принимать беженцев из Афганистана и даже не обсуждает этот вопрос. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.



Представитель МИД Грузии находился сегодня в Тбилисском аэропорту, куда на рассвете венгерский борт доставил из Афганистана шестерых граждан Грузии, работавших в Кабуле по контракту в американской компании.



Граждан, которые вернулись домой спецрейсом, встречали родственники, представитель МИД а также глава администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили.



Александр Хвтисиашвили сообщил, что на венгерском самолете, который привез в Тбилиси граждан Грузии, не было беженцев из Афганистана. Вместе с грузинами венгерский борт вывез из Кабула несколько десятков граждан европейских стран, которые затем на других самолетах были доставлены из Тбилиси в свои страны.



«Прилетевший в Тбилиси венгерский борт не привез ни одного человека в качестве беженца. Этим рейсом были доставлены и другие люди, которые уже вылетели другими самолетами в свои страны, все они европейцы. Грузия не собирается принимать у себя беженцев из Афганистана, разговора об этом не ведется», – сказал Хвтисиашвили.



Представитель МИД также уточнил, что в Афганистане находились 23 гражданина Грузии, однако эвакуацией одного из них занимаются не власти Грузии, а компания, в которой он работает.



«В Афганистане было 22 гражданина Грузии. Затем распространилась информация, кто-то выложил видео, что с ним находится еще один грузин. С ним МИД тоже связался, ему предложили вылететь этим рейсом, но он сказал, что его отъезд уже запланирован той компанией, где он работает и он вылетит таким путем», сказал Хвтисиашвили.



Представитель МИД Грузии отметил, что в Кабуле остаются еще 16 граждан Грузии, для скорой эвакуацией которых ведется активная работа.



По его словам, все они здоровы и находятся в безопасном месте.



Главной проблемой остается передвижение граждан Грузии по Кабулу и их безопасная доставка в аэропорт из-за нестабильной и хаотичной обстановки в Афганистане.



«Остается 16 наших граждан, мы активно работаем над тем, чтобы вывезти их из города в аэропорт, где базу уже контролируют военные США, Британии и Турции. Оттуда уже будет осуществлен вылет этих людей в Грузию. Мы работаем с партнерами над этим.



Страны-партнеры планируют провести десятки рейсов оттуда, на которых мы сможем отправить наших граждан. Параллельно мы работаем над тем, чтобы в Афганистане приняли борт из Грузии. Это связано с определенными трудностями, так как ситуация хаотичная, обстановка тяжелая и если удастся отправить самолет в ближайшее время, то они прилетят на нем. А если нет, то мы используем первую же возможность», – сказал Хвтисиашвили.



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