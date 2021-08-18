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Глава Минздрава: В работе частных клиник Грузии возникли затруднения
18.08.2021 16:27
Глава Минздрава Грузии Екатерине Тикарадзе заявила, что на фоне возросшего количества случаев инфицирования ковидом, в работе частных клиник Грузии возникли затруднения.
По словам министра, руководство клиник ссылается на недостаток человеческого ресурса.
При этом Минздрав Грузии призвал представителей частных клиник в Аджарии и Имерети добавить койки для ковид-больных и оптимизировать имеющиеся ресурсы:
«Активность частных клиник довольно затруднена. Они говорят, что у них нет человеческого ресурса для принятия пациентов. В Аджарии и Имерети мы несколько раз встречались с представителями частных клиник. Потребовали и дали им задание своевременно обеспечить оптимизацию имеющегося ресурса, чтобы у нас была максимальная возможность оказать пациентам услуги в госпитальном секторе.
На данном этапе, нам дано обещание, что до конца недели в Аджарии будет добавлено до 120-ти, в Имерети до 150-ти коек», — сказала министр.
Вчера, 17 августа, министр заявила, что несмотря на то, что все койки для ковид-больных заполнены, нет ни одного пациента, которому при необходимости госпитализации не нашлось место в больнице.
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