

Сколько стоит полевой госпиталь для ковид-инфицированных в Тбилиси?

18.08.2021 17:11





На обустройство полевого госпиталя в Тбилиси было потрачено 150 тысяч лари (около 48,5 тысяч долларов), сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



«Эти кровати и инвентарь, всё на балансе медицинского холдинга. После того, как полевых госпиталей больше не будет, всё это вернется во владение холдинга. Много говорят о том, что на обустройство полевого госпиталя ушло несколько миллионов, однако потрачено только 150 тысяч лари», — сказала Тикарадзе.



На сегодняшний день полевые госпитали открыты в двух местах Тбилиси – в олимпийской деревне в Дигоми и в Самгорском районе.



Полевой госпиталь в Дигоми рассчитан на 500 коек для ковид-инфицированных пациентов. Уже установлены две пятитонные цистерны и аппаратура, которая будет снабжать часть коек кислородом. С 18 августа госпиталь уже может принимать пациентов, однако пока больных туда не направляли.



В Минздраве подчеркивают, что хотя полевые госпитали могут принять как тяжелых пациентов, так и пациентов средней тяжести, они будут использоваться только в крайнем случае — если в клиниках и ковид-гостиницах не останется мест.



«Мы максимально будем стараться не переходить в полевые условия и оставаться в госпитальном секторе, чтобы все пациенты получили там оптимальное обслуживание. Я осознаю, каким большим стрессом это является для пациента, так как госпиталя такого формата в Грузии никогда не было, даже в период военных условий, в которых страна находилась не раз», — заявила Тикарадзе.



Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Ежедневные показатели бьют все рекорды по распространению и смертности за весь период эпидемии. В Минздраве подчеркивают, что 95% из 7 тысяч попавших в больницу из-за коронавируса граждан, не были привиты ни одной дозой.



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