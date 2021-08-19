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МИД Грузии: Активно работаем над эвакуацией граждан Грузии из Афганистана


19.08.2021   12:35


Министерство иностранных дел по согласованию с Администрацией премьер-министра активно работает над возвращением из Афганистана находящихся в этой стране нескольких граждан Грузии, — сообщает МИД Грузии.

По информации ведомства, граждане Грузии, находящиеся в Афганистане в статусе частных контракторов, обратились за помощью в МИД Грузии сегодня.

«Министерство вместе с другими ведомствами было незамедлительно вовлечено в процесс эвакуации граждан Грузии из Афганистана. Налажена связь как со странами-партнерами, так и с компанией-работодателем. В настоящее время, в том числе, находимся в активном контакте с украинской стороной, чтобы эвакуировать наших граждан из Афганистана украинским воздушным судном, за что грузинская сторона благодарна Министерству иностранных дел Украины», — говорится в сообщении.

Сегодня группировка «Талибан» взяла в окружение афганскую столицу Кабул. Между афганским правительством и членами радикальной группировки ведутся переговоры о мирной передаче власти. По данным Reuters, президент Афганистана уже покинул страну.

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