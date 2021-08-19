

За пост мэра Поти от Объединенной оппозиции поборется Гиги Угулава

19.08.2021 13:16





По информации председателя потийской городской организации «Национальное движения» Дареджан Цхвитария, за пост мэра Поти от Объединенной оппозиции будет бороться Гиги Угулава. По ее словам, Гиги Угулава - политик с большим опытом.



«Решена кандидатура Гиги Угулава. Это человек с большим опытом, поэтому мы должны голосовать за него. Он знает, что делать. Мы должны объединиться, кто-то, кто нам нравится, кто-то – нет, сейчас у нас действительно нет на это времени», - сказала она.



Официальное выдвижение Гиги Угулава в Поти запланировано 21 августа в 18:00.



Напомним, несколько дней назад председатель потийской городской организации «Национальное движения» анонсировала, что от Объединенной оппозиции кандидатом в мэры Поти будет Тина Бокучава, однако это решение изменилось.



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