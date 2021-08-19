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Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесена на 31 августа
19.08.2021 13:44
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 31 августа, вместо 30 августа.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, это связано с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США.
«В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, Президента Байдена и Президента Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились с Соединенными Штатами о переносе этой даты на 1 день. Перенос вызван тем, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате один на один», — заявил Кулеба.
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