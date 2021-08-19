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Минздрав Грузии: более 98% инфицированных коронавирусом не были вакцинированы
19.08.2021 14:18
Более 98% инфицированных коронавирусом не были вакцинированы, заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
По ее словам, такой вывод был сделан на основании анализа данных статистики с марта по 17 августа.
«Судя по количеству вакцинированных, более 98% инфицированных не были вакцинированы», — сказала Габуния. Также не были вакцинированы большинство госпитализированных заболевших.
Представительница Минздрава отметила, что из около 3500 человек, которым за этот период понадобилось лечение в реанимации, только около 1% составляют те, кто были вакцинирован один раз, и 0,3% — кто был вакцинирован дважды, то это были единичные случаи.
«Это означает, что вакцина действительно работает, защищает от госпитализации и развития серьезных случаев, это еще одна важная причина делать прививки», — подчеркнула чиновница.
Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья сообщил, что в Грузии не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса среди тех, кто прошел вакцинацию двумя дозами.
По данным на 19 августа, всего в Грузии было проведено 883 570 прививок. Из них полностью, то есть двумя дозами, вакцинированы 258 303 человека. Накануне, 18 августа привились 26 363 человека.
Согласно официальным данным, 99,7% скончавшихся от COVID-19 граждан в Грузии не были привиты ни одной дозой препарата против коронавируса.
Показатель смертности среди вакцинированных двумя дозами пациентов равен нулю.
Кроме того, только 0,19% полностью привитых людей заразились коронавирусом с проявлением симптомов, что потребовало их госпитализации.
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