

Председатель сакребуло Рустави Леван Ониани отстранен от должности

19.08.2021 16:29





Председатель сакребуло Рустави Леван Ониани по результатам голосования отстранен от должности большинством голосов. Освобождение Ониани от должности председателя сакребуло поддержали 16 депутатов, 2 были против.



На внеочередном заседании, перед тайным голосованием Леван Ониани обратился к депутатам с вопросом, назвать конкретную причину, по которой они хотели его отстранения от должности.



Как заявила заместитель председателя сакребуло Нино Кавтарадзе, это было политическое решение.



Председатель сакребуло Леван Ониани покинул партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» несколько дней назад, 12 августа. Как заявлял Ониани, вместе с Сосо Гогашвили он присоединился к «Народной партии». По словам Ониани, причиной ухода из «Грузинской мечты» является кадровая политика, в последнее время проводимая со стороны правящей команды по отношению к людям, «самоотверженно боровшимся в 2012 году».



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