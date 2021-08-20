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К регистрации на вакцинацию от covid-19 подключатся Дома юстиции
20.08.2021 12:04
С сегодняшнего дня граждане смогут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19 в Домах юстиции и Общественных центрах. По данным Министерства юстиции Грузии, желающие зарегистрироваться на вакцинацию должны посетить Дома юстиции и Общественные центры или позвонить - 2 405 405.
"За процессом внедрения нового сервиса в тбилисском Доме юстиции с утра наблюдают замминистра юстиции Тамар Ткешелашвили и замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Воспользоваться сервисом можно без предварительного бронирования визита в Домах юстиции. Пользователи также смогут зарегистрировать на вакцинацию близких и членов семьи.
Сервис доступен с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 во всех филиалах Дома юстиции и Общественного центра; по субботам и воскресеньям желающих зарегистрироваться на вакцинацию с 10:00 до 17:00 будут обслуживать Дома юстиции в Тбилиси и Батуми", - говорится в информации Минюста.
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