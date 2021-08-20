

Полевые госпитали в Грузии обустраиваются при поддержке международных организаций

20.08.2021 12:42





Полевые госпитали для пациентов с коронавирусом в Грузии обустраивают при поддержке Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Об этом сообщили замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния, отвечая на вопросы журналистов.



Чиновница подчеркнула, что не может назвать каких-либо цифр, однако перечислила проекты и кредиты, благодаря которым удается создать полевые госпитали.



«За мобилизацию дополнительных сервисов и коек отвечает Государственный медицинский холдинг. Закупка оборудования происходит посредством медицинского холдинга. Вместе с ним над проектом работает ВБ.



Часть оборудования мы закупили для резерва в прошлом году в рамках текущего кредита. Сейчас идет работа по двум проектам, финансируемым ЕБРР. Также в рамках соглашения с ЮНОПС обеспечивается определенный запас, и у нас есть возможность очень быстро пополнить этот запас дополнительными койками», — сказала Габуния.



Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Среднесуточные показатели бьют все рекорды по распространению и смертности за весь период эпидемии. Отделения для пациентов с коронавирусом в больницах страны переполнены.



На прошлой неделе Минздрав начал обустройство полевого госпиталя в районе Дигоми на окраине Тбилиси. Он рассчитан на 500 человек, снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе ранее заявляла, что его обустройство обошлось в 150 тысяч лари (около 48,5 тысяч долларов).



Полевой госпиталь в Дигоми уже готов к приему пациентов. Еще один развернут в столичном районе Самгори, однако его задействование на данном этапе не планируется.



Накануне Габуния сообщила, что ведомство работает над оборудованием еще двух таких пунктов в регионах – в Аджарии и Имеретии.



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