

Для ковид-инфицированных беременных будет создана специальная онлайн-клиника

20.08.2021 13:47





«В последнее время было зарегистрировано несколько случаев смерти беременных женщин, что вызывает крайнюю тревогу», — заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



Как отметила Габуния, сегодня она провела встречу с представителями ассоциаций меан-гинекологов. Вместе с тем, продолжится еще более интенсивное подключение к процессу мониторинга за беременными, в том числе тестирование беременных.



«Если беременная женщина по какой-либо причине идет куда-либо на медицинское обследование, важно будет предложить ей пройти тестирование на ковид, мы также работаем над созданием отдельной онлайн-клиники, которая специально будет укомплектована меан-гинекологами, которые будут консультировать беременных женщин на дому. Сегодняшние онлайн-клиники укомплектованы, в основном, семейными врачами, они также могут проконсультировать беременную женщину, но все же важно, чтобы беременные получали более специализированную консультацию», — заявила Габуния.





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