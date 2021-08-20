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Для ковид-инфицированных беременных будет создана специальная онлайн-клиника


20.08.2021   13:47


«В последнее время было зарегистрировано несколько случаев смерти беременных женщин, что вызывает крайнюю тревогу», — заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Как отметила Габуния, сегодня она провела встречу с представителями ассоциаций меан-гинекологов. Вместе с тем, продолжится еще более интенсивное подключение к процессу мониторинга за беременными, в том числе тестирование беременных.

«Если беременная женщина по какой-либо причине идет куда-либо на медицинское обследование, важно будет предложить ей пройти тестирование на ковид, мы также работаем над созданием отдельной онлайн-клиники, которая специально будет укомплектована меан-гинекологами, которые будут консультировать беременных женщин на дому. Сегодняшние онлайн-клиники укомплектованы, в основном, семейными врачами, они также могут проконсультировать беременную женщину, но все же важно, чтобы беременные получали более специализированную консультацию», — заявила Габуния.

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