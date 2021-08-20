

В полевом госпитале лечатся 9 пациентов

20.08.2021 13:57





«Вчера вечером возникла необходимость в оперировании полевым госпиталем», — заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.



Как отметила Габуния, вчера в полевой госпиталь поступили девять пациентов.



«Состояние больных средней степени тяжести, с сегодняшнего дня госпиталь приступит к работе с полной нагрузкой. Речь идет о госпитале в Дигоми. Полевой госпиталь предназначен в основном для временных задержек, в этом случае для нас главное — своевременно стабилизировать состояние пациента, а затем перераспределить его в больничный стационар исходя из серьезности его состояния. Мы считаем, что не следует задерживать пациента в полевом госпитале более чем на два-три дня, затем происходит его перевод в ковид-гостиницу или другой госпиталь», — заявила Габуния.



По её словам, сегодня госпитальный сектор максимально загружен.



«Если место освобождается, оно моментально заполняется. Есть несколько резервных мест, но в основном прием пациентов происходит за счет оборота», — заявила Габуния.





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