

Саакашвили: Невероятно, как Иванишвили, Тикарадзе и «мушкетеры» спят по ночам

20.08.2021 16:24





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили отреагировал в социальной сети на эпидситуацию в стране и возлагает всю ответственность за сложившуюся ситуацию на министра здравоохранения Екатерину Тикарадзе, главных эпидемиологов, инфекционистов страны, инфекционистов и основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.



«Невероятно, как Иванишвили, Тикарадзе, «мушкетеры» спят по ночам, если в них действительно осталось что-то человеческое, потому что их решения напрямую связаны со смертью многих тысяч людей - Иванишвили и смерть стали синонимами.



Как они не бояться Бога, когда непосредственно в результате их решений ежедневно в агонии умирают так много людей.



Грузия занимает первое место в мире по количеству смертей на душу населения, после того, когда многие миллиарды, которые были выделены международным сообществом на борьбу с ковидом, были потрачены на строительство их вилл.



Единственный способ победить смерть - победить Иванишвили - очень скоро в Грузии», - написал Михеил Саакашвили в социальной сети.



Для справки, за последние 24 часа от вируса скончались еще 59 пациентов.



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