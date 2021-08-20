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Главный эпидемиолог Грузии призвал беременных пройти вакцинацию
20.08.2021 17:15
Директор Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал беременных женщин пройти вакцинацию. Он подчеркнул, что при любом инфекционном заболевании, в том числе Covid-19, беременные подвержены повышенному риску.
«К сожалению, многие мои коллеги не советовали и не советуют беременным прививаться, а ведь они обязательно должны это сделать. Сегодня в стране есть запасы вакцины Pfizer, и они непременно должны вакцинироваться. Вакцина защищает».
Амиран Гакрелидзе добавил, что в настоящее время беременных разрешено прививать тремя вакцинами: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Китайские препараты являются инактивированными вакцинами, которые в целом применяют к беременным, но они пока не прошли необходимые исследования, поэтому не включены в список рекомендованных.
По словам главы Центра по контролю заболеваний, к настоящему времени в Грузии известно о пяти случаях смерти среди беременных женщин, инфицированных коронавирусом.
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