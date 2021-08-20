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Президент поблагодарила партнеров за эвакуацию грузин из Афганистана
20.08.2021 18:27
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что граждане страны, которые до сих оставались в Афганистане, возвращаются домой. Об этом она написала в своем Twitter.
«Все грузины благополучно возвращаются домой из Кабула! Мы благодарны нашим партнерам – Великобритании, Турции и США, которые помогли с их эвакуацией. Поскольку ситуация по-прежнему очень тревожная, я выражаю солидарность с нашими партнерами, занимающимися процессом эвакуации».
Ранее МИД Грузии сообщил, что 16 граждан страны будут эвакуированы из Кабула сначала в Дубай, а затем в Тбилиси.
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