

Президент поблагодарила партнеров за эвакуацию грузин из Афганистана

20.08.2021 18:27





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что граждане страны, которые до сих оставались в Афганистане, возвращаются домой. Об этом она написала в своем Twitter.



«Все грузины благополучно возвращаются домой из Кабула! Мы благодарны нашим партнерам – Великобритании, Турции и США, которые помогли с их эвакуацией. Поскольку ситуация по-прежнему очень тревожная, я выражаю солидарность с нашими партнерами, занимающимися процессом эвакуации».



Ранее МИД Грузии сообщил, что 16 граждан страны будут эвакуированы из Кабула сначала в Дубай, а затем в Тбилиси.



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