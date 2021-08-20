

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России

20.08.2021 18:59

ТАСС



Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в пятницу санкционном списке МИД Соединенного Королевства.



В нем отмечается, что под ограничительные меры, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну, попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (также известный, по информации британской стороны, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.



Это уже второй пакет санкций, принятый Лондоном в отношении России из-за инцидента с Навальным. В октябре 2020 года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.



Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что оппозиционный лидер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.



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