

Премьер Грузии обсудил с главой МИД Уругвая перспективы двустороннего сотрудничества

20.08.2021 19:53





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо Бонасо, сообщает пресс-служба администрации правительства. Стороны обсудили политические отношения двух стран, а также перспективы углубления торгово-экономических связей.



«Параллельно с политическими отношениями грузинская сторона особенно заинтересована в дальнейшем углублении торгово-экономических связей с Уругваем», - указали в пресс-службе Грузия и Уругвай намерены продолжить поиск новых сфер сотрудничества и совместных инициатив, в том числе в области сельского хозяйства.



Одновременно Бустильо и Гарибашвили оценили результаты соглашения о безвизовом режиме, подписанном между Грузией и Уругваем в 2015 году. По мнению сторон, безвизовые поездки «создают важную предпосылку для развития двустороннего сотрудничества в сферах туризма, культуры и углубления контактов между народами». На встрече внимание было уделено важности недавнего открытия почетного консульства Грузии в Уругвае.



Грузия и Уругвай установили дипломатические отношения 11 мая 1994 года.

Франсиско Бустильо посещает Грузию в рамках регионального турне. Он прибыл в Тбилиси из Армении и вскоре отбудет в Турцию. Ранее сегодня глава МИД Уругвая провел переговоры со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. В ходе встречи Бустильо подтвердил, что Уругвай готов начать работу с Грузией для подписания соглашения о свободной торговле.



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