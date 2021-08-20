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Минздрав Грузии публикует список учреждений, где возможна вакцинация без предварительной регистрации
20.08.2021 21:42
Министерство здравоохранения Грузии публикует список учреждений, где возможна вакцинация без предварительной регистрации:
По информации ведомства это:
Пространство первого корпуса Тбилисского государственного медицинского университета (проспект Важа-Пшавела, 33) - возможна вакцинация: вакциной «Пфайзер». Центр работает ежедневно (включая выходные) с 09:00 до 20:00.
Шестой корпус Технического университета (пл. Саакадзе, ул. Костава 77) - возможна вакцинация: «Пфайзер», «Синовак», «Синофарм». Центр работает ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 20:00 без перерыва.
Грузинский национальный университет (ГНУ) (ул. Цинандали, 19) - возможна вакцинация: «Пфайзер», «Синовак», «Синофарм». Центр открыт ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 18:00 без перерыва.
«Экспресс Медикал Сервис» Хуалинг Плаза на Тбилисском море (ул. Джумбера Лежава, 22) - возможна вакцинация: «Астразенека», «Пфайзер», «Синофарм» и «Синовак». Центр работает ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 17:30.
Торговый центр «Лило Молл» (Кахетинское шоссе, 112) - возможна вакцинация вакциной «Синофарм». Центр работает с 10:00 до 16:00, перерыв 13:00-14: 00.
Пространство для вакцинации Мцхетского медицинского центра в спортивно-оздоровительном комплексе в Мцхета (ул. Самхедро, 9) - возможна вакцинация: вакциной «Пфайзер». Центр работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 без перерывов.
Батумский государственный университет им. Шота Руставели (ул. Руставели/Ниношвили 32/35 ) - возможна вакцинация «Пфайзер», «Синовак» и «Синофарм». Центр работает ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 17:00, без перерыва.
Центр общественного здравоохранения Зугдидского муниципалитета (ул. Руставели, 89) - возможна вакцинация: «Синофарм» и «Синовак». Центр работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 без перерывов.
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