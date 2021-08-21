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Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Украину
21.08.2021 11:54
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21-23 августа посетит с официальным визитом Украину.
По информации пресс-службы, 21 августа премьер-министра Грузии примет во Львове его украинский коллега Денис Шмыгаль.
В рамках официального визита 22 августа премьер-министр Грузии встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В кабинете министров Украины состоится встреча Ираклия Гарибашвили и Дениса Шмыгаля с глазу на глаз, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате, с участием членов правительств двух стран. Премьер-министры Грузии и Украины выступят с совместным заявлением для СМИ.
В рамках официального визита премьер-министр Грузии встретится с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Ираклий Гарибашвили возложит венок к могиле Неизвестного солдата и отдаст дань памяти погибшим у мемориала жертвам голодомора.
23 августа премьер-министр Грузии вместе с лидерами государств примет участие в саммите «Крымской платформы», в рамках которого будет разработана совместная декларация.
В составе грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр, - вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Илия Дарчиашвили.
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