

Гарибашвили находится в Украине с официальным визитом

21.08.2021 14:32





Официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украину начался. В международном аэропорту Львова премьер-министра Грузии встретили его украинский коллега Денис Шмигаль, министр обороны Андрей Таран и другие официальные лица Украины.



Денис Шмигаль принимает сегодня Гарибашивили во Львове, а официальные встречи начнутся уже завтра в Киеве. Гарибашвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмигалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Глава правительства также примет участие в Саммите Крымской платформы, в котором участвуют лидеры более 40 государств.



В состав грузинской делегации также входят заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и начальник администрации правительства Илья Дарчиашвили.





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