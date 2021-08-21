|
|
|
Гарибашвили находится в Украине с официальным визитом
21.08.2021 14:32
Официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украину начался. В международном аэропорту Львова премьер-министра Грузии встретили его украинский коллега Денис Шмигаль, министр обороны Андрей Таран и другие официальные лица Украины.
Денис Шмигаль принимает сегодня Гарибашивили во Львове, а официальные встречи начнутся уже завтра в Киеве. Гарибашвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмигалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Глава правительства также примет участие в Саммите Крымской платформы, в котором участвуют лидеры более 40 государств.
В состав грузинской делегации также входят заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и начальник администрации правительства Илья Дарчиашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна