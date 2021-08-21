

Омбудсмен: Правительство отказалось от кампании по популяризации прививок из боязни потерять голоса антиваксеров

21.08.2021 17:11





По заявлению Народного защитника Нино Ломджария, политика властей в связи с управлением ковидом подразумевала достижение экономического роста за счет риска для общественного здоровья и путем списания штрафов перед выборами - расположения нарушителей закона.



Кроме того, как пишет Ломджария в социальной сети, политика власти также предусматривала отказ от проведения активной кампании популяризации прививок из опасения потерять поддержку антиваксеров.



«Неверно, что у власти не было политики по управлению ковидом - у нее была политика, и эта политика подразумевала: а. достижение экономического роста за счет риска для здоровья общества и жизни многих людей; б. в преддверии выборов завоевание расположения нарушивших закон граждан путем отмены обязательного ношения масок и списания штрафов; в. отказ от проведения активной кампании популяризации прививок из опасения потерять поддержку многочисленной группы антиваксеров.



Политика оппозиции заключалась в том, чтобы говорить все противоположное тому, что сделала бы власть.



А по идее независимые институты, которым вверено общественное здравоохранение, попали под политическое влияние и оказались неспособны оказать сопротивление.



Так будет во всех сферах, пока невежественные политики будут действовать, исходя из своих интересов, и пока независимые институты будут в позе смотрящих им в глаза.



Поэтому мы сегодня самая скорбящая и пострадавшая страна... Мы потеряли 74 человека всего за 1 день », - написала Ломджария.



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