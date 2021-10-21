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ВОЗ: Пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ожидалось
21.10.2021 10:56
Пандемия коронавируса "вполне может продолжаться в течение значительной части 2022 года", поскольку бедные страны мира не получают достаточного количества вакцин, - об этом заявил Би-би-си советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард.
Представитель ВОЗ объясняет, что развитые государства не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам.
Если в большинстве стран мира вакцинировано около 40% жителей или больше, то в Африке иммунизацию прошли только 5% населения. При этом, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из семи доз вакцины, обещанных самым бедным жителям планеты, действительно достигают цели.
"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся, - говорит Айлвард. - Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы".
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