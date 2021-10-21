

Анна Фотыга инициировала внесение поправок в Годовой отчет ЕС по общей безопасности и внешней политике в пользу территориальной целостности Грузии

21.10.2021 10:58





Депутат Европарламента Анна Фотыга заявляет, что в пользу территориальной целостности Грузии внесены поправки в Годовой отчет ЕС по общей безопасности и внешней политике.



«Как давний друг Грузии, в пользу территориальной целостности Грузии, я сегодня инициировала внесение поправок в Годовой отчет ЕС по общей безопасности и внешней политике. Я решительно поддерживаю борьбу грузинского народа за свободу», — написала Анна Фотыга в Twitter.



Анна Фотыга также опубликовала текст поправки, согласно которой ЕС осуждает действия оккупационных сил и призывает Россию выполнять взятые на себя обязательства.



«Поддерживает территориальную целостность Грузии и осуждает оккупацию Россией грузинских территорий; Напоминает России о ее международных обязательствах в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года при посредничестве ЕС в период председательства Франции. Поддерживает введение условий для нормализации отношений с Российской Федерацией и считает, что нормализация отношений возможна только после выполнения Россией положений соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года; Призывает Россию действовать конструктивно и дать возможность продвижению Женевских международных дискуссий; Призывает Россию положить конец нарушениям прав человека на оккупированных территориях Грузии и напоминает Российской Федерации о ее юридическом обязательстве как лица, облеченного властью, которое осуществляет «эффективный контроль», как изложено в резолюции ЕСПЧ по делу Грузия против России; «Осуждает провокации со стороны оккупационных сил, включая похищение граждан Грузии, убийства, незаконные задержания, а также постоянную бордеризацию», — говорится в тексте поправки, опубликованном Анной Фотыга.



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