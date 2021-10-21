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В США одобрили бустерные прививки Moderna и J&J
21.10.2021 11:05
COVID-вакцины Moderna и Johnson & Johnson будут использованы в качестве т.н. бустерных доз. Разрешение выдало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом сообщает BBC.
Кроме того, появится возможность вакцинации по смешанной системе, что означает, что в «бустерной» дозе граждане смогут использовать препарат, отличный от первичной вакцины.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило бустерную дозу вакцины Pfizer.
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