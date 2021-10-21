

Министр юстиции Грузии допустил, что Саакашвили могут перевести в тюремную больницу

21.10.2021 11:25





Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили могут положить в лечебное пенитенциарной учреждение. Об этом в интервью телекомпании «Рустави 2» заявил министр юстиции Рати Брегадзе.



«Лечебное учреждение №18 Специальной пенитенциарной службы функционирует и не упразднено. Что касается ведения голодающих пациентов, то это учреждение может это делать», — сказал Брегадзе.



Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики ухудшений, вызванных голодовкой.



Саакашвили голодает уже 20-й день, со дня своего задержания 1 октября. Накануне он опубликовал письмо, в котором указал, что не будет принимать пищу, но согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом.



Вместе с тем адвокаты заявили, что Саакавшили пока не принял решение о своей госпитализации.



Экс-президент Михеил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя — политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными



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