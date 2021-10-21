

Русская «мягкая сила» - механизм русификации других народов

21.10.2021 12:48



Сергей Михеев



В конце XX века, в начале 90-х годов, американский политолог Джозеф Най сформулировал концепцию «мягкой силы». Она определяется как «способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или подачек». Дж.Най считает, что такое воздействие может осуществляться с помощью трех основных компонентов: культуры, идеологии и внешней политики. По теории мягкой силы, ею обладают главным образом страны, придерживающиеся либеральных систем и универсальных ценностей. Так как Россия не относится к таким странам, ей пришлось сформировать собственные подходы и форматы использования «мягкой силы» во внешней политике. Эта стратегия возникла в результате осознания того, что у нашей страны ограниченные возможности в плане создания культурных продуктов и брендов для экспорта по всему миру.



Исходя из этого, российская концепция «мягкой силы» отличается от классических концепций и воззрений. 12 февраля 2013 года, Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России, где «мягкая сила» характеризуется как «комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии». В международной политике Кремль применяет «мягкую силу» как способ воздействия на население и общественное мнение стран, как и ближнего, так и дальнего зарубежья, через СМИ, негосударственный сектор и массовую культуру. Цель применения «мягкой силы» одна – максимальное увеличение влияния на эти страны и установления полного контроля над ними.



Одним из главных направлений в продвижении Русской «мягкой силы» является активное задействование гражданского общества, российских общественных и неправительственных организаций. Для этой цели созданы такие структуры, как фонд «Русский мир», Россотрудничество, фонд поддержки публичной дипломатии и целый ряд других, через которые происходит продвижение своих интересов, не взирая на интересы тех государств, где действуют эти организации.



Несмотря на особую специфику «мягкой силы», российское правительство всё же умудряется использовать её для противостояния с «Западом». Так, выступая в Москва, 15 октября 2021 года на VII Всемирном конгрессе соотечественников, министр иностранных дел России Лавров заявил: «Мы видим, как страны Запада во главе с США пытаются подорвать основы сформированной по итогам Второй мировой войны ооноцентричной архитектуры мироустройства. Подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственным узкокорыстным «порядком, основанным на правилах». Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене. На нас стремятся оказать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов – от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела». Лавров дальше обвинил страны ближнего зарубежья в русофобии: «…попытки дискриминировать наших соотечественников, в т.ч. по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве т.н. либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии». Кремль никак не сможет смириться с тем, что названные Лавровым государства стоят на пути построения подлинной демократии и укрепления своей государственности, через собственную культуру, язык и традиции. А это Москвой воспринимается как русофобия и гонение русского языка.



О продвижении русского языка и применении его в качестве инструмента усиления давления на страны постсоветского пространства, Лавров говорит открыто: «в качестве основы для дальнейшей консолидации российских общин выступает русский язык. Это не только краеугольный камень нашей общей истории и культуры, но и объединяющее начало для всего Русского мира, включая его молодежное крыло. Сейчас особенно востребована работа по сохранению международных позиций русского языка». Со слов Лаврова он лично занимался вопросами, касающимися продвижения русского языка и создания русских школ в странах СНГ. По итогам переговоров в Таджикистане создаются пять русских школ с полной программой обучения российской методологии. Аналогичные программы готовятся для Узбекистана и Армении. Что касается высшего образования, в этих странах уже функционируют филиалы российских вузов и намечено их увеличение, расширение и развитие. В скором времени запланировано создание славянских университетов, в начале – Российско-Таджикского и Российско-Армянского, а дальше и в других странах.



Как видно, Кремль намеревается в странах ближнего зарубежья создать единую систему обучения, где дети будут учиться и воспитываться по российской методологии, как было при Советском Союзе. Таким образом, Москва старается лишить своих традиционных, исторических и идеологических корней молодое поколение этих стран ещё с самого детства, изменить их мировоззрение, тем самим создать новый тип Homo soveticus.



По словам Лаврова, большие ресурсы брошены для успешного продвижения русского языка за рубежом: «Отмечу, что у нас было немало направлений, по которым осуществлялась работа в поддержку русского языка. Были программы «Русский язык за рубежом», «Русская школа за рубежом». Упоминался Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, у которого есть свои проекты в зарубежных странах. Есть фонд «Русский мир», который занимается обеспечением прежде всего дистанционного доступа к русскому языку и образованию для зарубежных университетов. В завершение упомяну такую структуру, как «Россотрудничество», которая была специально создана, для того чтобы продолжать традиции советской школы по распространению нашей многонациональной культуры и языка». Как видно российское правительство большое значение придаёт языковому вопросу и тратит огромные средства для достижения цели.



Какими красивыми словами и «благими» намерениями Москва не прикрывала свои интересы, налицо Российская экспансия, которую старается преподнести как применение «мягкой силы», это однозначно.



Свежим примером экспансии Кремля, но уже с помощью церкви, является образование в Армении епархии РПЦ. 15 октября 2021 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято решение образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной Церкви. В моноэтнической стране, которая имеет собственную, автокефальную церковь во главе с Верховным патриархом и Католикосом всех армян, в стране где практически всё население состоит в приходе Армянской Апостольской Святой Церкви (ААЦ), создание епархии РПЦ можно расценить только как экспансию, как вторжение Русской православной церкви на каноническую территорию ААЦ. Конституция республики Армения закрепляет «исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности». По мнению Кремля, в Армении применяется «мягкая сила», а в реальности это «грубая сила», которая в одностороннем порядке, нагло и бесцеремонно, навязывает свои интересы независимой стране. Более того, ставит под угрозу сохраненную многовековую самобытность, культуру и духовность армянского народа.



Особенность концепции «мягкой силы» подразумевает достижения желаемого на добровольной основе, а не с помощью принуждения и угроз. Только вот наши правители не привыкли, да и не умеют действовать цивилизовано, опираются только на силу, иначе просто не могут. Это точно про них сказано – «сила есть, ума не надо!»



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





