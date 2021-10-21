

Посол ЕС: Евродепутаты, подписавшие письмо касательно Саакашвили, играют важную роль в работе

21.10.2021 12:52





По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, евродепутаты, подписавшие письмо касательно заключения Михеила Саакашвили, играют важную роль в работе Европарламента.



На вопрос как он оценивает заявление Ираклия Гарибашвили о письме депутатов Европарламента, Карл Харцель ответил следующее:



«Как всегда, я не буду комментировать письмо, которое депутаты подписывают в индивидуальном порядке, и не буду комментировать комментарии, которые делали в связи с этим письмом вчера.



Депутаты Европарламента, подписавшие это письмо, играют важную роль во внешнеполитической деятельности Европарламента, а также в отношении Грузии и стран Восточного партнерства.



Однако, когда дело касается работы делегации ЕС в Грузии, очевидно, что мы следим за делом бывшего президента. Наше внимание сосредоточено на основных правах и верховенстве закона, что является фундаментальной отправной точкой для ЕС. Мы ожидаем прозрачного и справедливого судебного разбирательства по этим делам», — заявил Карл Харцель.



Ранее премьер Грузии подверг критике депутатов Европарламента за заявление о Саакашвили.



«Пусть каждый заботится о своей стране», — заявил он ответ на письмо, которое наряду с другими подписали также несколько депутатов Европарламента, в котором они говорят, что заключение Саакашвили под стражей должно быть приостановлено до решения Страсбургского суда.



«Ни Фотыга, ни Кубилюс, ни кто-либо другой ничего не значат для меня и нашей страны», — добавил премьер-министр Грузии.



Более 70 европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, члены литовского Сейма и бывшие официальные лица, подписали заявление, в котором говорилось, что задержание Саакашвили должно быть прекращено.







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