

Карл Харцель: Ко второму туру выборов прибывает еще одна миссия Европарламента

21.10.2021 13:05





Хочу с радостью сообщить, что в Грузию ко второму туру выборов прибывает еще одна миссия Европарламента. По моей информации, ко второму туру прибудут четыре члена Европарламента, чтобы вместе с БДИПЧ принять участие в наблюдении за выборами, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



По его словам, важно, что наблюдатели БДИПЧ остаются в Грузии и наблюдают как за периодом между первым и вторым турами выборов, так и за вторым туром выборов.



«Мы зафиксировали определенные позитивные события, которые произошли после предыдущих выборов. Думаем, что усилились правовые рамки, в том числе, избирательной реформой, последовавшей за соглашением от 19 апреля. Мы также увидели хорошую и спокойную обстановку в день выборов. Надеемся, что второй тур будет основываться на этом. В тоже время мы увидели недостатки во время первого тура, речь о запугивании, подкупе избирателей и осуществлении давления на политиков, а также неравные условия и после первого тура выборов наш решительный посыл - надеемся, что многие из этих проблем будут исправлены до второго тура, и что они не станут нормой для выборов в Грузии», - отметил посол.



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