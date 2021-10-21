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Гарибашвили встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста


21.10.2021   13:29


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье.

По информации пресс-службы премьер-министра, премьер-министр поблагодарил Международный комитет Красного Креста за важную работу, проводимую организацией в Грузии, в частности на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвали.

«Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии ценит поддержку Международного комитета Красного Креста пострадавшему от конфликта населению, которая включает гуманитарную помощь населению, проживающему в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также вдоль линии оккупации.

На встрече особо была подчеркнута деятельность Международного комитета Красного Креста по поиску пропавших без вести и возвращению их семьям. Премьер-министр заявил, что роль и поддержка МККК как нейтрального посредника в реализации этой программы имеет решающее значение, и подтвердил свою готовность продолжить сотрудничество с Комитетом в этом отношении», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.

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