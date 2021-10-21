

В Тбилиси повредили предвыборный баннер кандидата в мэры от оппозиции

21.10.2021 15:01





В Тбилиси повредили предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия, расположенный на Кахетинском шоссе.



Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, расследование инцидента ведется по статье 187 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нанесение ущерба чужому имуществу.



Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия готовится ко второму туру муниципальных выборов. Его соперником будет действующий мэр столицы, член правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.



Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в Грузии 30 октября.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





