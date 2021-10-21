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В Тбилиси повредили предвыборный баннер кандидата в мэры от оппозиции
21.10.2021 15:01
В Тбилиси повредили предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия, расположенный на Кахетинском шоссе.
Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, расследование инцидента ведется по статье 187 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нанесение ущерба чужому имуществу.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия готовится ко второму туру муниципальных выборов. Его соперником будет действующий мэр столицы, член правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в Грузии 30 октября.
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