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В Тбилиси повредили предвыборный баннер кандидата в мэры от оппозиции


21.10.2021   15:01


В Тбилиси повредили предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия, расположенный на Кахетинском шоссе.

Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, расследование инцидента ведется по статье 187 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нанесение ущерба чужому имуществу.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия готовится ко второму туру муниципальных выборов. Его соперником будет действующий мэр столицы, член правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в Грузии 30 октября.

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