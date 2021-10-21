

Саакашвили: Возможно, я физически слабею с каждым днем, но морально ​​становлюсь сильнее

21.10.2021 19:07





Возможно, я физически слабею с каждым днем, но морально день ото дня ​​становлюсь сильнее, - об этом говорится в послании третьего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы, опубликованном на его странице в «Фейсбук».



«Большое спасибо тем людям, которые сегодня проходили мимо тюрьмы. Судьба улыбнулась мне, я смог крикнуть им: «Я люблю вас», и, надеюсь, вы услышали эти слова.



Да, я люблю всех свободолюбивых грузин и люблю тебя, Грузия!



Возможно, я физически слабею с каждым днем, но морально день ото дня ​​становлюсь сильнее», - отмечается в послании Михеила Саакашвили.



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