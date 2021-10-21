

Зурабишвили: Страсбургский суд еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории

21.10.2021 19:36





«Решение Страсбургского суда — еще одна важная правовая победа на пути нашей мирной деоккупации», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«В делах «Бекоева и другие против Грузии» и Шавлохова и другие против Грузии» Европейский суд по правам человека еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории. Решение Страсбургского суда о необоснованности жалоб — еще одна важная правовая победа на пути мирной деоккупации», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.



Европейский суд по правам человека опубликовал постановления и объявил жалобы по делам «Бекоева и другие против Грузии» и «Шавлохова и другие против Грузии» необоснованными.





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