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Зурабишвили: Страсбургский суд еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории
21.10.2021 19:36
«Решение Страсбургского суда — еще одна важная правовая победа на пути нашей мирной деоккупации», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«В делах «Бекоева и другие против Грузии» и Шавлохова и другие против Грузии» Европейский суд по правам человека еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории. Решение Страсбургского суда о необоснованности жалоб — еще одна важная правовая победа на пути мирной деоккупации», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
Европейский суд по правам человека опубликовал постановления и объявил жалобы по делам «Бекоева и другие против Грузии» и «Шавлохова и другие против Грузии» необоснованными.
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