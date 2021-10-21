

Ника Мелия и его три обещания жителям столицы

21.10.2021 20:34





На днях на улицах Тбилиси появились новые баннеры с предвыборными обещаниями кандидата в мэры столицы от оппозиции Ники Мелия.



Если Мелия станет мэром Тбилиси и выполнит свои обещания, каждый год правительство столицы будет финансировать 100 тбилисских студентов для обучения в «лучших университетах мира», тбилисские пенсионеры будут получать дополнительно 100 лари каждый месяц, а тбилисские школьники получать бесплатное питание в государственных школах.



Из-за этих обещаний правящая партия «Грузинская мечта» уже обвинила своего соперника из «Единого национального движения» в некомпетентности, так как они выходят за рамки компетентности столичного правительства. Однако сам Мелия уверен в том, что в случае избрания на пост мэра найдет способ выполнить программу.



Наибольший ажиотаж в соцсети вызвал вопрос о питании школьников в государственных школах.



Еще до пандемии ЮНИСЕФ сообщал, что каждый пятый ребенок в Грузии находится за чертой бедности, а каждый шестой живет на сумму меньше прожиточного минимума.



77% опрошенных учащихся в Грузии говорят, что когда они ходят в школу, они иногда (42%) или всегда (35%) испытывают чувство голода, что напрямую влияет на низкие результаты учащихся по грамотности (данные Национальной комиссии оценок и экзаменов NAEC, 2019 год).



Согласно данным статистики, эти три обещания Ники Мелия действительно охватывают довольно большую часть электората. Согласно данным за 2020 год:



Почти треть грузинских пенсионеров проживает в Тбилиси.

Количество пенсионеров по Грузии: 783 198



Пенсионеры, проживающие в Тбилиси: 229 198



34% школьников или более 200 000 детей, обучаются в Тбилиси. В Грузии 592 900 учеников, 89,4% из них учатся в государственных школах.



22,5% или более одной пятой школьников с социально незащищенным статусом проживают в Тбилиси.

В частных и государственных высших учебных заведениях Грузии обучается около 158 000 студентов, из которых 117 883 – в столице.



В 2020/21 учебном году государство отправило в общей сложности 300 студентов из Грузии на учебу в другую страну. По данным Национальной службы статистики, в этом году обучение за границей смогли получить 289 студентов.



Мэрия Тбилиси и сейчас выделяет суммы из бюджета для студентов: столица ежегодно платит один миллион лари на оплату обучения социально незащищенных студентов.



Согласно бюджету на 2020 год, в этом году по этой программе было профинансировано до 600 социально незащищенных студентов.



Также 146 студентам, закончившим курс с отличием, были вручены стипендии на осенний семестр 2019-2020 учебного года.



2 октября 2021 года за Нику Мелия, по данным ЦИК, проголосовало 34% электората, или 163 484 человека.



Следует отметить, что до 2 октября у кандидата от оппозиции, который для участия в выборах мэра Тбилиси отказался от статуса депутата парламента Грузии, не было никаких предвыборных обещаний, направленных на конкретные социальные группы.



Партия «Единое национальное движение» объявила выборы 2 октября референдумом, на котором избиратели «должны сказать «нет» олигархическому режиму».



Аналитики и специалисты по избирательным системам после первого тура заявили, что избирателям нужна конкретная программа, чтобы оценить, смогут ли партии решить свои проблемы.



В итоге, как отмечают аналитики, если хотя бы половина пенсионеров, половина родителей школьников и часть студентов проголосует за Нику Мелия благодаря его социальной программе, то число его избирателей удвоится.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





