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Ника Мелия и его три обещания жителям столицы
21.10.2021 20:34
На днях на улицах Тбилиси появились новые баннеры с предвыборными обещаниями кандидата в мэры столицы от оппозиции Ники Мелия.
Если Мелия станет мэром Тбилиси и выполнит свои обещания, каждый год правительство столицы будет финансировать 100 тбилисских студентов для обучения в «лучших университетах мира», тбилисские пенсионеры будут получать дополнительно 100 лари каждый месяц, а тбилисские школьники получать бесплатное питание в государственных школах.
Из-за этих обещаний правящая партия «Грузинская мечта» уже обвинила своего соперника из «Единого национального движения» в некомпетентности, так как они выходят за рамки компетентности столичного правительства. Однако сам Мелия уверен в том, что в случае избрания на пост мэра найдет способ выполнить программу.
Наибольший ажиотаж в соцсети вызвал вопрос о питании школьников в государственных школах.
Еще до пандемии ЮНИСЕФ сообщал, что каждый пятый ребенок в Грузии находится за чертой бедности, а каждый шестой живет на сумму меньше прожиточного минимума.
77% опрошенных учащихся в Грузии говорят, что когда они ходят в школу, они иногда (42%) или всегда (35%) испытывают чувство голода, что напрямую влияет на низкие результаты учащихся по грамотности (данные Национальной комиссии оценок и экзаменов NAEC, 2019 год).
Согласно данным статистики, эти три обещания Ники Мелия действительно охватывают довольно большую часть электората. Согласно данным за 2020 год:
Почти треть грузинских пенсионеров проживает в Тбилиси.
Количество пенсионеров по Грузии: 783 198
Пенсионеры, проживающие в Тбилиси: 229 198
34% школьников или более 200 000 детей, обучаются в Тбилиси. В Грузии 592 900 учеников, 89,4% из них учатся в государственных школах.
22,5% или более одной пятой школьников с социально незащищенным статусом проживают в Тбилиси.
В частных и государственных высших учебных заведениях Грузии обучается около 158 000 студентов, из которых 117 883 – в столице.
В 2020/21 учебном году государство отправило в общей сложности 300 студентов из Грузии на учебу в другую страну. По данным Национальной службы статистики, в этом году обучение за границей смогли получить 289 студентов.
Мэрия Тбилиси и сейчас выделяет суммы из бюджета для студентов: столица ежегодно платит один миллион лари на оплату обучения социально незащищенных студентов.
Согласно бюджету на 2020 год, в этом году по этой программе было профинансировано до 600 социально незащищенных студентов.
Также 146 студентам, закончившим курс с отличием, были вручены стипендии на осенний семестр 2019-2020 учебного года.
2 октября 2021 года за Нику Мелия, по данным ЦИК, проголосовало 34% электората, или 163 484 человека.
Следует отметить, что до 2 октября у кандидата от оппозиции, который для участия в выборах мэра Тбилиси отказался от статуса депутата парламента Грузии, не было никаких предвыборных обещаний, направленных на конкретные социальные группы.
Партия «Единое национальное движение» объявила выборы 2 октября референдумом, на котором избиратели «должны сказать «нет» олигархическому режиму».
Аналитики и специалисты по избирательным системам после первого тура заявили, что избирателям нужна конкретная программа, чтобы оценить, смогут ли партии решить свои проблемы.
В итоге, как отмечают аналитики, если хотя бы половина пенсионеров, половина родителей школьников и часть студентов проголосует за Нику Мелия благодаря его социальной программе, то число его избирателей удвоится.
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