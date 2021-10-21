

Минздрав Грузии изучит факт подмены вакцины от гриппа витамином С

21.10.2021 20:53





Министерство здравоохранения Грузии детально изучит факт подмены вакцины против вируса гриппа инъекцией витамина С. Об этом заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе, откликнувшись на возникший на днях скандал.



По данным СМИ, накануне в тбилисской клинике Гогелия гражданам сделали инъекцию витамина С вместо дорогостоящей французской вакцины против гриппа.



В Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии факт мошенничества фактически подтвердили, так как выяснилось, что у клиники не было разрешения и сертификата на иммунизацию от гриппа.



По предварительным данным, «прививку» от гриппа, а на самом деле инъекцию витамина С, сделали 53 пациентам.



Тикарадзе подтвердила, что инъекция витамина С не опасна для здоровья, однако пообещала, что Минздрав «будет следить за состоянием здоровья этих людей».



Минздрав Грузии также ждет соответствующего реагирования со стороны прокуратуры — в клинике были изъяты фальшивые сертификаты о якобы проведенных прививках от гриппа.



Тикарадзе подтвердила, что конкретные граждане действительно были вакцинированы витамином С. По ее словам, нарушения в этой клинике были выявлены и в прошлом году, дело было передано в прокуратуру, однако реагирования не последовало. Глава Минздрава обещала выяснить, почему это произошло.



Министр отметила, что у Агентства регулирования нет мандата плановой проверки клиник, для этого нужно внести изменения в закон. Минздрав ждет решения парламента, который должен принять соответствующие изменения, чтобы у Агентства регулирования появились полномочия проверять клиники.



В настоящее время плановые проверки клиник Агентство регулирования пока может осуществлять только на амбулаторном уровне.



Тикарадзе также считает необходимым изменить определенные правила на законодательном уровне, чтобы клиники регистрировались не только на уровне предоставления конкретной информации, а на основании детального изучения их работы и деятельности.



Скандал с инъекциями витамина С вместо вакцины произошел в Тбилиси 20 октября. Граждане пришли в клинику для того, чтобы сделать четырехкомпонентную вакцину против гриппа и заплатили за это 75 лари (25 долларов). Прививки делали как взрослым, так и детям. Когда один из пациентов потребовал показать ему упаковку от использованной вакцины, то ему категорически отказали, а потом потребовали покинуть клинику. Это еще больше укрепило подозрения пациентов в недобросовестности медперсонала, и они вызвали полицию.



До приезда патрульной полиции сотрудники клиники сами поспешили покинуть здание. Поверхностный осмотр кабинета полицией показал, что вместо вакцины пациентам вводили витамин С — препарат не вредный, но не защищающий от гриппа.



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