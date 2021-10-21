

Саакашвили воспользовался банным днем чтобы подбодрить сторонников

21.10.2021 21:51





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, содержащийся в пенитенциарном учреждении №12, воспользовался моментом и смог через тюремное окно подбодрить своих сторонников. "Я вас люблю" - прокричал бывший президент страны.



Появление экс-президента в другом окне, нежели находится его камера, вызвала вопросы. В связи с этим Специальная пенитенциарная служба дала сделала разъяснение.



«Михеил Саакашвили не менял камеру, он находится в той же камере, куда был помещен во время поступления в учреждение», - заявили в Специальной пенитенциарной службе.



В ведомстве пояснили, как третьему президенту удалось добраться до окна другой камеры, откуда он обратился к сторонникам.



«Согласно уставу учреждения, Михеил Саакашвили должен был сегодня принять душ, и по соответствующему запросу сотрудники учреждения отвели его в душевую.



Сотрудникам учреждения не разрешается заходить в душевую и они ждали заключенного за пределами комнаты, в коридоре. Михеил Саакашвили воспользовался этими обстоятельствами и обратился к собравшимся за пределами учреждения, тем самым нарушив внутренние правила учреждения; в частности, в соответствии со статьей 79 приказа №526 Министерства юстиции «Об утверждении устава 12-го пенитенциарного учреждения», любой шум или другие действия, вызывающие беспокойство порядок и препятствие нормальному функционированию учреждения считается дисциплинарным нарушением, нарушает устав учреждения, наносит ущерб порядку и безопасности.



Сотрудники учреждения немедленно пресекли незаконные действия Михеила Саакашвили и отреагировали в соответствии с законом», - говорится в информации службы.



Позже по этому поводу на фейсбук-странице Михаила Саакашвили появился пост:



«Большое спасибо тем людям, которые сегодня проходили мимо тюрьмы. Судьба улыбнулась мне, я смог крикнуть им: «Я люблю вас», и, надеюсь, вы услышали эти слова.



Да, я люблю всех свободолюбивых грузин и люблю тебя, Грузия!



Возможно, я физически слабею с каждым днем, но морально день ото дня ​​становлюсь сильнее», - отмечается в послании Михеила Саакашвили.



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