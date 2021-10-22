

У руставской тюрьмы мобилизовали реанимобиль для Саакашвили

22.10.2021 12:13

Новости-Грузия



Администрация руставской тюрьмы подготовила реанимобиль на случай ухудшения состояния экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе после того, как навестил своего пациента вечером в четверг.



Сразу после ареста 1 октября Михеил Саакашвили объявил голодовку. По словам его адвокатов, состояние политика ежедневно ухудшается. Консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, посетил Саакашвили в начале недели и рекомендовал госпитализировать его для профилактики.



«Администрация тюрьмы привезла реанимобиль, который стоит внизу. Если что-то произойдет, он готов оказать первую помощь на месте», — сообщил Кипшидзе.



По его словам, до сих пор неясно, в какую клинику может быть переведен экс-президент. Кипшидзе обсуждает данный вопрос с Народным защитником Грузии Нино Ломджария. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе информировал, что Саакашвили готовятся перевести в тюремную больницу, которая годна для лечения голодающих заключенных.



«Здесь существует целый ряд проблем. В первую очередь, это безопасность. Специалисты по безопасности считают, что безопасной среды не будет», — добавил он.



Врач также сообщил, что состояние Саакашвили не изменилось за последние пару дней. В тюрьме ему проводятся обследования.



«Как известно, результаты медицинских обследований удовлетворительны. Он принимает все лекарства, которые принимал», — добавил Кипшидзе.



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