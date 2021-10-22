

Премьер: Успокоим страну и потом начнем заботиться о народе

22.10.2021 12:21





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что заботиться о народе правительство начнет после того, как успокоит страну. Это заявление политик сделал во время выступления в муниципалитете Хоби.



По его словам, именно сейчас есть шанс «окончательно позаботиться» о стране.



«Хочу поблагодарить жителей Хоби. У нас есть серьезные планы для развития регионов в следующие месяцы, все будет очень хорошо. Мы успокоим страну, после чего начнем заботиться о народе и будем решать его реальные проблемы.



С полной ответственностью хочу заявить, что сейчас у нас есть реальный шанс окончательно позаботиться о стране, успокоить её, так как люди, сеющие дестабилизацию и нестабильность, сейчас в тюрьме и будут там долго… После этого мы позаботимся о решении реальных проблем», — заявил Гарибашвили.



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