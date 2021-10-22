

Грузия входит в топ-20 стран-членов ВБ согласно «Глобальному индексу эффективности правительства»

22.10.2021 13:10





Согласно результатам «Индекса эффективности правительства» 2021 года, Грузия входит в первую двадцатку европейских стран и стран-членов Всемирного банка, а в мировом масштабе занимает 21-е место.



Как отметил заместитель министра юстиции Торнике Чеишвили, по сравнению с прошлым годом, Грузия улучшила свои рейтинговые позиции на восемь позиций и получила 62% по 100% шкале оценки, что исторически является максимальным результатом.



Согласно «Глобальному индексу эффективности правительства», Грузия является лидером в Черном море и на Кавказе, а в мировом масштабе опережает Великобританию, Францию, Канаду, Нидерланды, Австралию, Италию, Португалию, Норвегию, Швецию, Израиль, Сингапур, Южная Корея и др.



«Индекс эффективности правительства» 2021 года был опубликован транснациональным исследовательским центром SolAbility.



В исследовании оцениваются правительства в 180 странах мира по 26 индикаторам, которые в конечном итоге сгруппированы в 15 критериев по пяти факторам. Определяющими факторами рейтинга являются: последовательное управление (критерии: государственные услуги, бюджет образования, военные расходы), инфраструктура (критерии: инвестиции, автомобильные и железные дороги, инфраструктура коммуникационной сети), бизнес-среда (критерии: простота ведения бизнеса, регистрация бизнеса, секторальное развитие) (критерии: индекс коррупции, взяточничество, бюрократизация), финансовая стабильность (критерии: финансовая устойчивость, влияние финансовых шоков, финансовая регуляция).



«Индекс эффективности правительства» основан на опросах Всемирного банка, профильных институтов ООН и ведущих мировых исследовательских центров.





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