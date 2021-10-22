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Как 28 октября «Мечта» собирается вывести людей на митинг


22.10.2021   13:14


28 октября «Грузинская мечта» готовится к так называемой контракции. Для этого, как выясняется, правящая команда объявила масштабную мобилизацию.

«Всем сотрудникам, работающим в административном аппарате поручено на правительственный митинг привести не менее пяти человек, а также членов семьи», - заявила CNews главный редактор газеты «Хроника +» Элисо Киладзе.

По ее словам, сотрудникам силовых ведомств на правительственный митинг поручено привести членов своей семьи, а службам мэрии, такие как, например, GWP, служба очистки и т.д., поручено привести людей.

Человеку, приведенному на митинг, будут выданы деньги, также «Мечта» обещает гонорар тем, кто приведет людей на митинг. Этот так называемый посреднический гонорар составит 50 лари на человека.

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