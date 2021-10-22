|
|
|
Как 28 октября «Мечта» собирается вывести людей на митинг
22.10.2021 13:14
28 октября «Грузинская мечта» готовится к так называемой контракции. Для этого, как выясняется, правящая команда объявила масштабную мобилизацию.
«Всем сотрудникам, работающим в административном аппарате поручено на правительственный митинг привести не менее пяти человек, а также членов семьи», - заявила CNews главный редактор газеты «Хроника +» Элисо Киладзе.
По ее словам, сотрудникам силовых ведомств на правительственный митинг поручено привести членов своей семьи, а службам мэрии, такие как, например, GWP, служба очистки и т.д., поручено привести людей.
Человеку, приведенному на митинг, будут выданы деньги, также «Мечта» обещает гонорар тем, кто приведет людей на митинг. Этот так называемый посреднический гонорар составит 50 лари на человека.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна