

В Батуми обещают переселить из аварийных домов 1,4 тысячи семей

22.10.2021 14:11





Власти Аджарии обещают передать новые квартиры более 1,4 тысячи семей, проживающих в аварийных домах в Батуми. О начале новой социальной программы сегодня объявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.



Расселить планируется 140 многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Проект рассчитан на четыре года и его общая стоимость составит более 80 миллионов лари (примерно 25,5 миллиона долларов). Четверть от этой суммы – 20 миллионов лари (6,3 миллиона долларов), планируется потрать в 2022 году.



«Уже сегодня начнется удовлетворение до 630 семей из жилищного фонда правительства Аджарии и мэрии Батуми. Мы предложим семьям, проживающим в аварийных домах, отремонтированные квартиры, и параллельно начнется строительство новых квартир, и после завершения они будут переданы каждой нуждающейся семье», — заявил Рижвадзе.



По его словам, в планах – решить проблемы с жильем более 3 тысяч семей к 2025 году. К процессу реализации проекта сможет подключиться частный сектор.



Власти Аджарии также обещают отреставрировать в Батуми дома со статусом культурного наследия. Как сообщил Рижвадзе, в течении двух лет на это планируется потратить более 10 миллионов лари (3,18 миллиона долларов).



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