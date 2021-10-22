

Саакашвили советует властям отвести его в «суд»

22.10.2021 17:10





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили советует властям повести его в суд, чтобы грузинский народ и международное содружество услышали правду. Об этом говорится в заявлении Саакашвили, размещенном на его странице в Facebook.



«Вместо распространения моих улыбающихся видео из разных экзотических местах, советую «властям» отвести меня в их «суд», чтобы грузинский народ и международное содружество услышали из моих уст правду обо всем. Или вы более всего боитесь правды?» - заявляет Михеил Саакашвили.



Для справки, телекомпания «Имеди» вчера распространила видео, снятое, предположительно, в прицепе грузового автомобиля. Как говорится в информации «Имеди», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, наряду с несколькими сценариями, разрабатывал и версию собственного похищения, и в том случае, если бы ему не удалось въехать в страну, он намеревался задействовать сценарий своего похищения. Между тем, Саакашвили на снятом им видео говорит о том, что не знает, спецслужбы какой-страны стоят за его похищением.



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