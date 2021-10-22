

Яго Хвичия: Требую отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубеж

22.10.2021 17:19





Требование перевести голодающего заключенного в больницу всегда является легитимным. Я требую еще большего, пусть отправят Михеила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, - заявил журналистам депутат от «Гирчи» Яго Хвичия.



По его словам, это будет хорошим способом для властей избежать волнений, которые могут последовать за возможным ухудшением здоровья Саакашвили.



«Если с ним тут что-то случится и этот факт вызовет волнения, то будет лучше, прямо отправить его в зарубежную клинику. Я совершенно серьезно требую направить его в клинику за рубежом. Это станет средством для разрядки той напряженности, которая существует и еще будет в стране. Поэтому, власти должны начать поиск этих путей, что, по моему мнению, не противоречит и их игре, и даже наоборот.



Мою версию вы знаете, они сговорились. Для того чтобы следующий шаг властей вписался в этот сценарий, нужно, чтобы Саакашвили в скором времени после выборов, до нового года, до весны был на свободе. Для достижения же этой цели, один из лучших путей, это перевод его на лечение за рубеж», - заявил Хвичия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





