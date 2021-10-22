

Каладзе: Второй тур очень важен, мы объявили полную мобилизацию

22.10.2021 17:27





Второй тур для нас очень важен, мы объявили полную мобилизацию, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос о втором туре выборов.



По его словам, их «позитивная избирательная компания» продолжается.



«Что касается второго тура, то второй тур для нас очень важен. Мы объявили полную мобилизацию. Продолжаем нашу позитивную избирательную кампанию. Беседуем с избирателями о городе, что собираемся сделать в последующие 4 года вместе с командой. Скажу прямо, мы действительно та команда, которая с 2017 года сделала много хороших дел для этого города. Мы помогли многим семьям, многим людям, осуществили инфраструктурные проекты, обустроили рекреационные пространства… Но, существуют проблемы и вызовы. Мы представили план, отвечающий существующим проблемам и вызовам», - отметил Каладзе.



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